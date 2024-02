Projeções de março são cruciais para determinar futuro dos juros, afirma dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da Espanha, Pablo Hernández de Cos, disse que novas projeções de inflação e crescimento econômico do BCE, a ser divulgadas em março, serão cruciais para a instituição determinar quando começar a reduzir juros. "As projeções serão fundamentais para avaliar, em primeiro lugar, se podemos estar suficientemente confiantes de que nossa meta de médio prazo de 2% será alcançada, tendo em conta os riscos relacionados, e em segundo lugar, a trajetória da taxa (de juros) que seja compatível com o cumprimento de nossa meta simétrica", disse Hernández de Cos ao jornal cipriota Politis, em entrevista publicada no domingo.

Ainda na entrevista, que foi reproduzida no site do BC espanhol, o dirigente afirmou que o processo de desinflação na zona do euro está "bem avançado" e deve ter continuidade nos próximos trimestres.

Em janeiro, a taxa anual de inflação ao consumidor do bloco ficou em 2,8%, segundo dados preliminares.

A meta de inflação do BCE é de 2%.