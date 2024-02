Lucas Lima nega que estaria namorando instrutora de ioga e se afasta das redes sociais: Às vezes pesa um pouco

Continua na pista de solteiros? Após alguns boatos sobre a vida amorosa de Lucas Lima vierem à tona, o cantor usou as redes sociais no último domingo, dia 11, para negar que estaria namorando uma instrutora de ioga cinco meses depois que terminou o casamento com Sandy.

No Instagram, Lucas foi breve em seu posicionamento:

Não. Não estou namorando, escreveu nos Stories.

Lima ainda afirmou que vai se afastar por um período das redes sociais:

Avisando que vou - TENTAR - tirar uns diazinhos de folga do Instagram. Às vezes pesa um pouco e essa semana foi dessas.

Os rumores de que Lucas teria seguido em frente surgiram após Fábia Oliveira publicar que ele estaria vivendo um romance com a instrutora de ioga Vi Bueno Maruca. Inclusive, a profissional estaria até o acompanhando em compromissos da sua agenda e ido conferir a peça de teatro que o artista está protagonizando.