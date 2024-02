Cortejo de Ditinho da Congada revive Carnaval em São Bernardo

Após oito anos sem desfiles e blocos, os moradores de São Bernardo tiveram a oportunidade de reviver o espírito carnavalesco no município. O Cortejo dos Amigos do Ditinho da Congada reuniu jovens, adultos e idosos na tarde de ontem na Rua Marechal Deodoro, em um desfile que percorreu o Centro da cidade entre a Praça Lauro Gomes e a Igreja Santa Filomena.

“Foi uma prova de vida do Carnaval de São Bernardo. Esse momento aqui é uma vitória do povo preto, do povo branco, de todo povo da cidade. Carnaval é paixão, é alegria e precisamos renascer esse sentimento em São Bernardo. Demos um grande passo para essa retomada”, avaliou Benedito da Silva Lemes, o Ditinho, organizador do evento.

Ditinho é um velho conhecido dos carnavais de São Bernardo. Seus desfiles de congada, uma expressão cultural e religiosa que reúne tradições do Congo, na África, se tornaram tradicionais nessa época do ano. O aposentado de 72 anos diz que a manifestação começou a ser cultuada pelos seus antepassados e que agora sua função é manter a tradição de sua família – ele e seus sete irmãos organizaram o desfile.

“A congada está na minha família há muito tempo. Trazê-la para as ruas de São Bernardo depois de tanto tempo é uma benção. Ver jovens aqui que levarão essa festa para seus próximos vale mais do que qualquer coisa na vida”, comentou Ditinho.

O cortejo teve início na Praça Lauro Gomes, na Marechal, às 15h e se encerrou na Igreja Santa Filomena por volta das 16h30.