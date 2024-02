Jayson Tatum lidera Boston Celtics na vitória sobre Miami Heat na NBA

Jayson Tatum marcou 26 pontos, agarrou 10 rebotes e fez nove assistências e o Boston Celtics resistiu a uma recuperação tardia para vencer o Miami Heat, na Flórida, por 110 s 106 na rodada de domingo da NBA.

Kristaps Porzingis anotou 25 pontos, Jaylen Brown somou 20 e Jrue Holiday acumulou 15 para o Boston, que acertou 16 das 39 tentativas de 3 pontos.

"Hoje foi divertido, temos muita história com esse time. Da última vez que viemos aqui, demos um tapa neles, então sabíamos que seria um jogo mais disputado", disse Tatum sobre a vitória de 33 pontos do Boston em Miami em 25 de janeiro. "Eles vieram jogar e gostamos de fazer parte de jogos como esse. Todo mundo está sendo competitivo."

Os Celtics venceram todos os três jogos contra o Heat nesta temporada e ganhou seis dos últimos sete jogos contra este adversário. A derrota ocorreu no jogo 7 das finais da Conferência Leste da temporada passada, quando o Boston forçou o jogo decisivo após perder os três primeiros.

"É preciso execução no final do jogo, você tem que saber definir", disse o técnico dos Celtics, Joe Mazzulla. "Acho que nossos rapazes fizeram isso."

Tyler Herro fez 22 de seus 24 pontos no segundo tempo, Bam Adebayo marcou 22 e Duncan Robinson e Caleb Martin terminaram com 15 pontos cada para o Heat - que estava com poucos jogadores no início do jogo e ainda mais no final. O Heat ficou sem o cestinha Jimmy Butler, que foi dispensado por causa da morte de um membro da família.

Miami perdeu Terry Rozier e Josh Richardson por causa de lesões. Rozier, que terminou com 13 pontos, caiu desajeitadamente com a perna direita depois de acertar a cesta no meio do terceiro quarto, claramente machucando o joelho. Ambos os jogadores farão exames de ressonância magnética nesta segunda-feira, disse o técnico Erik Spoelstra.

"É difícil ver caras assim se machucando", disse Robinson. "E então Jimmy lidar com o que está enfrentando é lamentável, para dizer o mínimo."

Miami recuperou-se de um déficit de 15 pontos no terceiro quarto e reduziu para 106 a 104 na cesta de 3 pontos de Herro com 1min49 restantes. Mas Porzingis e Tatum converteram dois lances livres cada um para garantir a vitória de Boston.

Com a vitória, Boston se consolida na liderança da Conferência Leste com 41 vitórias e 12 derrotas, enquanto Miami, que perdeu pela 25ª vez, após 53 jogos, está na oitava colocação.

Em Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander fez 38 pontos, Jalen Williams marcou 32 e o Oklahoma City Thunder venceu o Sacramento Kings por 127 a 113.

Gilgeous-Alexander acertou 15 de 26 arremessos e teve sete assistências. Williams acertou 13 de 20 arremessos e teve nove assistências, além de oito rebotes para o Thunder. Oklahoma City venceu os Kings pela primeira vez em três jogos nesta temporada.

"SGA (Gilgeous-Alexander) jogou como um candidato a MVP", disse o técnico dos Kings, Mike Brown. "Fizemos forte marcação nele e ele ainda marcou 38 pontos.

Oklahoma se recuperou de uma derrota por 146 a 111 em Dallas no sábado. "Achei que estávamos muito mais nervosos hoje do que sábado", disse o técnico do Thunder, Mark Daigneault. "E pensei, pessoal, não se trata de responder a um jogo, mas certamente de reconhecermos onde estão nossos padrões e colocar o carro de volta na estrada quando não estamos em condições. E achei que os caras fizeram um ótimo trabalho hoje."

Domantas Sabonis fez 21 pontos, 14 assistências e 11 rebotes para os Kings, seu segundo "triple-double" consecutivo e o quarto em seis jogos neste mês, além de ser o 17º da temporada e o 49º da carreira.

Oklahoma é terceiro no Oeste, com 36 vitórias, em 52 jogos. Já o Sacramento Kings é o sétimo colocado, após a 22ª derrota, em 52 partidas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Miami Heat 106 x 110 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 127 x 113 Sacramento Kings

