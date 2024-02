Dani Calabresa aparece consolando ex-esposa de Marcelo Adnet após humorista ser visto aos beijos no Carnaval

Logo depois de Marcelo Adnet ser flagrado beijando uma mulher no Carnaval 2024 e o casamento do humorista com Patrícia Cardoso chegar ao fim, Dani Calabresa, ex-esposa do artista, que também foi traída, apareceu consolando Patrícia.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, as duas mulheres foram vistas se abraçando na área VIP do Camarote Mar, na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Vale lembrar que Calabresa foi traída por Adnet em 2014, após sete anos de casamento.

Anteriormente, assim que Marcelo foi flagrado com outra mulher, Patrícia usou as redes sociais para desabafar:

Estou ótima, galera. Só que não. Juntas somos mais.

Adnet e Patrícia são pais de uma filha de três anos de idade.