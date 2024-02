Água Santa se reabilita diante do Ituano e fica perto do G-2 do Grupo B

O Água Santa se reabilitou e segue bem na briga pelo G-2 do Grupo B do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, mandou o jogo diante do Ituano no Canindé, em São Paulo, e venceu por 2 a 0, com gols de Wálber e Keké, pela sétima rodada.

Com a vitória, o Água Santa chegou a dez pontos em terceiro lugar do Grupo B, atrás de Palmeiras, com 13, que ainda tem cinco jogos, e Ponte Preta, com 12. O quarto colocado é o Guarani, com apenas quatro.

O Ituano segue com quatro pontos, em segundo lugar do Grupo A, liderado de forma isolada pelo Santos, com 16. Portuguesa, com três, e Santo André, com dois, completam a chave, ainda com um jogo para realizarem.

O Água Santa começou a partida buscando bolas aéreas e acionando principalmente Bruno Xavier. Em um dos lances, Rafael Oller tentou cruzar e quase marcou, mas Jefferson Paulino defendeu bem. O Ituano teve dificuldade para criar, mas respondeu com chute forte de Vitão, que obrigou Ygor Vinhas a fazer defesa difícil.

A etapa final começou com o Água Santa exigindo novamente defesa de Jefferson Paulino. Bruno Xavier recebeu com espaço e chutou forte, mas o goleiro espalmou. Aos 14 minutos, o placar finalmente foi inaugurado a favor do Água Santa. Após escanteio, Igor Henrique completou mas acertou a trave. Bruno Xavier ficou com a bola na esquerda e cruzou na cabeça de Wálber, que não desperdiçou.

Depois disso, o jogo caiu de ritmo, mas o Ituano tentou avançar o time para evitar a derrota, deixando espaços. Aos 37, o Água Santa conseguiu aproveitar uma chance para ampliar. Ronald disparou em velocidade na direita e tocou por cima para Keké. Ele trombou com o goleiro na entrada da área e ficou de costa para o gol. Mesmo assim, pensou rápido e deu um toque de calcanhar para fazer 2 a 0 e decretar a vitória.

Na oitava rodada, o primeiro a entrar em campo é o Ituano, que recebe o Mirassol na quarta-feira, às 19h, no Novelli Júnior, em Itu. Na quinta-feira, às 21h30, o Água Santa encerra a rodada em duelo com a Portuguesa, novamente no Canindé, mas como visitante.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 2 X 0 ITUANO

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Wálber, Jhonnathan e Rhuan (Alex Silva); Thiaguinho, Igor Henrique, Rafael Oller (Ronald) e Luan Dias (Kady); Bruno Xavier (Jael) e Bruno Mezenga (Keké). Técnico: Bruno Pivetti.

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Léo Duarte), João Vialle, Vitão e Jonathan Silva; Miqueias, Kaique Clemente (Aluisio) e Eduardo Person; Marlon (Bruno), Felipe Fonseca (Salatiel) e Matheus Cadorini (José Carlos). Técnico: Marcinho Freitas.

GOLS - Wálber, aos 14, e Keké, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wálber (Água Santa). Vitão, Jonathan Silva, Kaique Clemente e Bruno Alves (Ituano).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 27.220,00.

PÚBLICO - 1.384 torcedores.

LOCAL - Canindé, em São Paulo (SP).