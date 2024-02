Taylor Swift volta do Japão e desembarca nos EUA a tempo de ver Travis Kelce no Super Bowl

Após uma pequena temporada de shows em Tóquio, no Japão, Taylor Swift fez seu retorno ao país-natal e chegou aos Estados Unidos na noite do último sábado, dia 10. A caminho de Las Vegas, em Nevada, a artista estaria se diregindo para acompanhar o seu companheiro e jogador da NFL Travis Kelce. O jogador de futebol-americano faz parte do Kansas City Chiefs e jogará pelo título no Super Bowl deste domingo, dia 11.

Segundo o portal norte-americano TMZ, a cantora teria desenbarcado na cidade de Los Angeles, na Califórnia, localizada a cerca de 450 quilômetros de Las Vegas, vinda em um jatinho particular. O site compartilhou uma fotografia da artista coberta por um guarda-chuva azul claro, enquanto subia em um SUV que fazia parte de uma caravana de veículos de estilo presidencial.

Podemos dizer que a chegada deu por encerrada as especulações sobre o paradeiro exato de Taylor, cujo relacionamento com Kelce conquistou a poderosa liga de futebol americano nesta temporada. Gracie Hunt, filha do presidente do Kansas City Chiefs, Clark Hunt, por exemplo, mal conseguia conter sua empolgação com a chegada iminente da cantora.

- Está chegando! Está chegando! Estamos entusiasmados, disse em um evento em Las Vegas.

Adele sai em defesa de Taylor Swift

Apesar de ter conquistado um grande público com sua frequente presença nos jogos de Travis Kelce, Taylor também parece não ter aguardado muito outros - que afirmam que a artista tranformou o evento em um momento exclusivo dela.

Ainda na noite deste sábado, dia 10, durante um de seus shows no The Colosseum, no Caesars Palace, em Las Vegas, Estados Unidos, a cantora Adele afirmou que Swift tornou os jogos mais agradáveis de assistir porque Adele não tem ideia do que está acontecendo no campo.

- Acho que quero que os Chiefs vençam, afirmou a britânica, convencida pela presença de Taylor.

A famosa ainda mandou um recado para aqueles que se incomodam com a presença de Taylor nos estádios:

- E todos vocês que estão reclamando de Taylor estar no jogo, tenham uma vida de m**** - é a p**** do namorado dela!, declarou no verdadeiro estilo Adele.