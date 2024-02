Erika Januza declara amor à Unidos da Viradouro e fala sobre preparações para o desfile

Uma verdadeira fã do Carnaval, a atriz Erika Januza concedeu uma entrevista exclusiva ao ESTRELANDO sobre os preparativos e expectativas para o evento. O ano de 2024 marca o terceiro ano da artista atuando como Rainha de Bateria da escola de samba Unidos da Viradouro, por qual ela declara infinito amor e tremenda gratidão. Dentro do Grupo Especial do Rio Janeiro, a escola da qual a famosa faz parte desfilará na Sapucaí na próxima segunda-feira, dia 12.

- As expectativas estão altíssimas! Estou nessa maratona de ensaios desde setembro [de 2023], quando começaram as escolhas de samba-enredo. Sempre participo, gosto de estar atenta, então eu me envolvo desde cedo com todos os preparativos da escola. Gosto de ir aos ensaios, estou junto da escola durante todo o processo, declarou Erika.

A atriz ainda conta que, mesmo após todos esses anos na importante posição de Rainha de Bateria, continua sentindo o famoso nervosísmo - isso até mesmo ao se dirigir aos ensaios de quadra. Nas palavras dela, quando gostamos mesmo de uma coisa, sempre vai existir aquele friozinho na barriga. Erika também revelou que essa é a época do ano onde ela se recorda da infância, quando ela poderia estar em qualquer canto da casa, mas assim que escutava o famoso jingle de Carnaval na televisão, ia correndo para sala acompanhar tudo bem de perto.

- A cada vez que vai chegando o Carnaval, eu fico pensando: Como vai ser o meu fim do ano sem os meus ensaios?, brinca a artista, que ainda destaca a sensação única que sente ao ver todas aquelas pessoas na Avenida que aparecem para assistir aos desfiles, apontando animados ao verem as escolas passarem.

- Eu acho muito importante essa conexão de estar junto, não só perto da época do Carnaval. Eu gosto de me envolver com as pessoas, me envolver com o samba emocionalmente. Acredito que, assim, é até diferente a forma que a gente vai para lá, afirmou.

Erika conta não ser uma daquelas foliãs de rua, mas não por não gostar, e sim pela falta de costume e pouco tempo disponível entre um trabalho e outro. Nas palavras dela, todo o tempo livre acaba sendo direcionado à Viradouro. Além das gravações, claro, também sempre presentes neste período. Atualmente, a atriz conta estar imersa nas produções de Dona Beja, novela remake que está sendo produzida pela plataforma de streaming paga HBO Max e que promete ir ao ar ainda neste ano de 2024.

- [No entanto,] vou curtir o domingo lá no camarote da Viradouro. Quero assistir as outras escolas porque eu adoro - sou apaixonada por Carnaval desde sempre! E, na segunda-feira, concentradíssima, porque a Viradouro é a última [a desfilar], então tenho que estar bem descansada para dar tudo de mim no nosso desfile, afirmou, ainda revelando que a escola está com sangue nos olhos.

Sob a temática intitulada como Arroboboi, Dangbé, a Viradouro preparou um samba-enredo que promete mostrar a força da mulher negra através do culto à cobra sagrada e sabedoria africana. Durante a entrevista, a celebridade destacou a dedicação da escola em sempre escolher temas pertinentes e importantes para serem levados ao público.

- [É muito especial poder] colocar em prática tudo que foi preparado ao longo do processo e ver a luta daquelas pessoas. A dedicação das que trabalham no barracão, as pessoas que estão ali também nos bastidores disso tudo... Todo mundo luta e trabalha muito, a gente vai com essa vontade de fazer valer todo esse esforço e amor. Eu gosto muito de honrar esse presente. Marcelão e Marcelinho me deram um presente da vida de ser Rainha de Bateria de uma escola tão maravilhosa, declarou.

Por fim, a famosa ainda destacou admiração pela parceira Lore Improta, musa da Unidos da Viradouro. Nas palavras da atriz, mesmo a dançarina e esposa do cantor Leo Santana morando em Salvador, na Bahia, ela sempre faz de tudo para poder estar presente nos ensaios e eventos da escola.

- Eu admiro muito isso porque, assim como eu disse que gosto de estar presente e acho importante estar junto da escola, ela, mesmo com a distância, desde que eu entrei na escola, vejo que ela se esforça e sempre chega maravilhosa para realmente estar ali, junto com as pessoas. Então isso é muito legal, admiro muito isso dela. Sei como é difícil, né, conciliar a carreira com o amor ao Carnaval e, nesse caso, ainda unindo a distância, afirmou Erika ao finalizar.