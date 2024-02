Drake faz aposta milionária no Super Bowl e cita Taylor Swift: Eu não posso apostar contra as swifties

Quem pode, pode! Drake compartilhou neste sábado, dia 10, uma aposta milionária feita no Super Bowl LVIII. O canadense apostou US$ 1,150 milhões - cerca de R$ 5,7 milhões, na vitória dos Kansas City Chiefs, o que lhe renderia um total de US$ 2,346 milhões - cerca de R$ 11,7 milhões.

Ele ainda brincou sobre fato da cantora estadunidense Taylor Swift ser namorada de Travis Kelce, tight end, um dos principais jogadores do Chiefs.

- Eu não posso apostar contra as swifties, escreveu Drake, sobre fãs da cantora pop.

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers se enfrentarão no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada neste domingo, dia 11, e decidem a NFL. Vale lembrar que o rapper é conhecido também pelas apostas esportivas. Drake, inclusive, tem uma fama de pé-frio nas apostas esportivas.