'BBB 24': Madrugada tem alusão à ?obsessão? por Davi, incômodo de Rodriguinho e choro

A madrugada deste sábado, 10, no Big Brother Brasil 24 não contou com grandes brigas como as que já tomaram conta da edição anteriormente, mas fez os brothers ficarem reflexivos. O elenco aproveitou a noite de pré-paredão para colocar a conversa em dia e reavivar assuntos já tratados no jogo.

Wanessa Camargo foi questionada por Marcus Vinicius por só votar em Davi durante as formações de berlinda. O comissário mencionou uma suposta "obsessão" no comportamento da cantora.

A madrugada também teve um choro coletivo dos participantes e Rodriguinho se incomodando com uma música de MC Poze do Rodo.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

Marcus Vinicius aponta suposta obsessão de Wanessa por Davi

Em conversa com Wanessa, Yasmin e Lucas Henrique, Marcus criticou a postura das sisters em sempre votar em Davi durante a formação de paredões. "Eu acho que vocês estão indo demais no Davi, está uma coisa chata já. ... Está beirando já a obsessão", apontou ele.

A cantora rebateu dizendo não considerar a escolha uma "obsessão". "Não é obsessão, a questão é que é a única pessoa que me deu motivo, como eu vou fazer?", questionou.

Choro coletivo

A noite também foi regada à muita emoção. A produção escolheu uma playlist que provocou um choro coletivo. Mattheus, Deniziane, Giovanna, Lucas Henrique e Alane foram alguns dos brothers que derramaram lágrimas com canções como Velha Infância, dos Tribalistas.

Rodriguinho se incomoda com MC Poze do Rodo

Rodriguinho resolveu deixar um momento de "comes e bebes" feito para os participantes mais cedo após ouvir uma música de MC Poze do Rodo. O cantor já havia citado o funkeiro anteriormente, dizendo que ele não poderia estar em uma festa no reality por supostamente não ter "nenhuma música conhecida no Brasil inteiro".

Poze rebateu a fala, chamando o colega de "fanfarrão". O MC alegou que a fala de Rodriguinho poderia tirar a chance de artistas se apresentarem no reality, e indicou que o cantor deveria estar dando mais força para eles se apresentarem por lá. "Nós é favela, irmão (sic)".

Quando a produção tocou Me Sinto Abençoado, uma parceria do artista com Filipe Ret, na noite deste sábado, Rodriguinho se levantou e se incomodou com a situação. "Não é hora, para mim, dessas músicas", apontou ele, que entrou na casa em seguida.