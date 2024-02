Baby do Brasil faz discurso religioso em Salvador e Ivete rebate: 'Macetar o apocalipse'

As cantoras Baby do Brasil e Ivete Sangalo se uniram durante o Bloco Coruja, em Salvador, neste sábado, 10, mas um momento inusitado pegou de surpresa os presentes. Baby do Brasil pediu atenção para fazer um discurso religioso sobre apocalipse, surpreendendo Ivete.

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo", declarou Baby.

Ivete apareceu visivelmente em choque com a situação e logo rebateu o discurso da artista. A resposta da cantora viralizou nas redes sociais.

"Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse", iniciou ela. Em seguida, Baby pediu para que Ivete cantasse Pequena Eva, da Banda Eva, mas a cantora declarou que apresentaria Macetando, parceria sua com Ludmilla e um dos maiores hits do carnaval.

"Eu vou cantar o Macetando porque Deus está mandando um Macetando certo. É o Macetando de Jesus e Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento", disse. "É o apocalipse do amor", finalizou Ivete, apresentando a música em seguida.