Homem é preso com 452 cartões de banco no entorno do sambódromo do Anhembi

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na noite de sábado, 10, nas proximidades do sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade de São Paulo, onde ocorriam os desfiles do grupo especial das escolas de samba do carnaval paulistano. Ele estava com 452 cartões bancários e uma máquina de pagamentos.

Na delegacia, o suspeito foi indiciado por receptação, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP/SSP). Segundo a pasta, foi identificado durante diligências voltadas a combater furtos de celular e fraudes com cartões, por volta das 23 horas.

O suspeito estava acompanhado de outra pessoa, que fugiu ao perceber a aproximação dos policiais. Antes de ser detido, teria tentado se desfazer de uma bolsa, que continha os cartões e uma máquina de pagamentos.

Entre os cartões apreendidos, ao menos dois estavam registrados em boletins de ocorrência do ano passado, um por roubo, em junho, e outro por furto, em setembro. O restante do material foi encaminhado para perícia. Segundo a Polícia Civil, o detido possui antecedentes criminais.

55 celulares são recuperados no carnaval de rua

A Polícia Civil recuperou ao menos 55 celulares furtados durante os desfiles de blocos no carnaval de rua na tarde de sábado na capital paulista. Ao todo, sete pessoas foram presas. As ocorrências foram registradas em diferentes delegacias da cidade.

"A identificação dos suspeitos foi possível por causa da contribuição dos agentes que atuavam nas imediações dos blocos carnavalescos", aponta nota divulgada pela SSP.

Entre os sete detidos, estava uma mulher com 22 telefones. Segundo a polícia, 18 aparelhos foram encontrados na bolsa da suspeita, enquanto outros quatro celulares estavam escondidos dentro da roupa que vestia.

De acordo com a SSP/SP, ao menos 21 chamados foram abertos durante os desfiles de carnaval de sábado. Uma das ocorrências envolveu um homem de 19 anos, que estava com 71 cartões bancários em meio à passagem de um bloco de rua.

O caso foi identificado na zona sul. Ainda de acordo com a secretaria, o homem é suspeito de tentar clonar cartões de foliões, mas negou o crime. Ele afirmou que adquiriu os itens e buscava identificar se funcionavam. Além disso, teve o celular apreendido, por registro de furto.