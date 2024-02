Rybakina supera Kasatkina em 71 minutos e conquista o WTA 500 de Abu Dabi

Elena Rybakina é a grande vencedora do WTA 500 de Abu Dabi. A tenista do Casaquistão ergueu o troféu com vitória em sets corridos diante da russa Daria Kasatkina, algoz de Bia Haddad nas semifinais de sábado. Em somente 1h11min, a campeã fez 6/1 e 6/4 para erguer seu sétimo troféu de simples na carreira.

"Quero agradecer a todos os fãs que vieram nos apoiar esta semana. Foi uma atmosfera incrível. Principalmente para ver bandeiras do Casaquistão. Isso realmente significa muito", discursou a tenista cabeça de chave número 1 após o triunfo, sendo ovacionada pela torcida em Abu Dabi.

Rybakina começou a final de maneira arrasadora e foi logo abrindo 2 a 0 aproveitando o break point. A russa, porém, devolveu a quebra, tentando mostrar que equilibraria a decisão. O ponto se tornou ode honra na parcial. Com força no saque e nas devoluções, a casaque quebrou mais duas vezes e fechou em 6/1 com somente 25 minutos.

O segundo set foi mais longo e "maluco". Depois de confirmarem os serviços para o 1 a 1, começou o perde e ganha do saque, com quatro quebras seguidas e 3 a 3. A igualdade ainda permaneceu até 4 a 4, quando Rybakina aproveitou mais um break point e abrir vantagem.

Quando sacava para fechar a partida, com 30 a 30 em 5 a 4 no segundo set, a casaque viu a chuva interromper a decisão. A pausa serviria para a russa tentar se concentrar e tentar voltar à partida. Apenas a quebra a salvaria da derrota em sets corridos. Não deu. Com dois pontos seguidos, Rybakina celebrou o segundo título no ano - já havia sido campeã em Brisbane.