No BBB24, Davi conversa com Boninho após pensar em desistir e volta atrás com decisão: - Vamos jogar isso e tentar ir pra final

Voltou atrás! Após ter cogitado apertar o botão de desistência na manhã deste domingo, dia 11, Davi conversou com Boninho, diretor do Big Brother Brasil, e mudou de ideia sobre deixar o jogo. A conversa entre o participante e o dono do programa foi vazada, mas logo cortaram a transmissão. Com o pouco que deu para ouvir, entretanto, deu para entender que Boninho não pegou leve com o baiano!

O que aconteceu?

Davi se mostrou muito abalado com o jogo e sua relação com os participantes na manhã deste domingo. Ele chorou muito na frente do botão de desistência antes de se dirigir até o Quarto Magia para chamar Isabelle, que estava deitada na cama. Ao ser questionado pela amiga se estava tudo bem, o motorista de aplicativo responde:

- Estou pensando em apertar o botão e meter o pé.

- Não, não, você não vai fazer isso. Apertar o botão não. Está doido? Por quê? questionou a manauara.

Isabelle seguiu aconselhando o baiano dizendo que não existe essa possibilidade. O brother avisou que queria conversar com a sister e deixou o quarto. Mas, logo depois, os dois se sentaram na escada e começaram a conversar:

- As pessoas aqui só sabem julgar, não sabem ver o lado bom das pessoas. Só sabem ver o lado ruim. Eu não aguento mais. Isso que eu estou sentindo pode ser caso psicológico, pode ser que meu emocional esteja abalado e está me causando danos físicos. E se eu infartar? E se eu tiver um AVC? E a minha saúde?, refletiu Davi.

Depois de ouvir muitos conselhos de Isabelle, Davi decidiu ir ao confessionário para conversar com a psicóloga. Acontece que não cortaram o áudio e deu para ouvir que, na verdade, o baiano estava conversando com Boninho, que não parecia estar muito paciente. Porém, para a infelicidade do público curioso, o áudio e as câmeras logo foram cortadas.

- É o que a gente conversou há um tempo? Você sabe quem ta falando né? O dono da p***a toda! O que tá confuso na cabeça?, questionou o Big Boss.

Depois de conversar com o diretor, Davi falou para a amiga que queria jogar, sem mencionar o que foi dito no confessionário.

- É isso aí, bora jogar, bora jogar, bora tentar ir pra final. Eu, você [Isabelle] e Alegrete [Matteus].

E ainda prometeu falar no próximo Sincerão:

- Muita treta pra brigar, muita briga pra acontecer, o pau vai quebrar ainda aqui, próximo Sincerão vou descascar a madeira, afirmou.