Cachorrão vence líder Catanduva e segue sem perder na A3

Debaixo de muito sol e calor, o EC São Bernardo recebeu o líder Catanduva no estádio Primeiro de Maio na manhã deste domingo e venceu por 2 a 0. Com a vitória, o Cachorrão chegou à terceira colocação na Série A3 do Paulistão com 12 pontos. Ao lado do Marília, a equipe é a única invicta da competição.

Os gols do EC São Bernardo foram marcados por Amarildo, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Gustavo, aos seis minutos da etapa final.

A vitória foi mais uma demonstração de força do Cachorrão no campeonato, já que o Catanduva chegou para o jogo com 100% de aproveitamento e apenas três gols sofridos nas primeiras cinco partidas.

Na próxima rodada, o São Bernardo vai a Matão encarar o lanterna Matonense. O jogo acontece no próximo domingo, às 10h. Já o Catanduva recebe o Rio Preto no sábado, às 17h.