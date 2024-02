Santos visita Mirassol para se manter na liderança geral

Embalado e mostrando bom futebol no início do Campeonato Paulista, o Santos encara hoje o Mirassol para tentar se manter na liderança geral da competição. A partida acontece às 18h, no Estádio Campos Maia, no interior.

O técnico Fábio Carille deve escalar uma equipe mista para o compromisso deste domingo. A ideia é poupar alguns titulares para o clássico contra o São Paulo na próxima quarta-feira (14). Com apenas uma derrota no ano e a melhor defesa do estadual, o Peixe soma 15 pontos e pode garantir classificação antecipada em caso de vitória hoje.

O lateral Felipe Jonatan e o atacante Julio Furch, que ficaram fora do clássico contra o Corinthians, devem ser opções.