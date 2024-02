Em jogo dos desesperados, Timão recebe a Portuguesa

Corinthians e Portuguesa fazem hoje à tarde o jogo dos desesperados na Neo Química Arena. O Timão está na vice-lanterna do estadual com apenas três pontos e a Lusa é a primeira equipe fora da degola com os mesmo três pontos, mas com vantagem nos critérios de desempate.

Com cinco derrotas seguidas e o pior início de campeonato da história no torneio, o Timão estreia o novo técnico, António Oliveira, ex-Cuiabá.

Já a Lusa, que demitiu Dado Cavalcanti após a derrota para o São Bernardo FC, também estreia treinador: Pintado. O novo comandante, além de reabilitar a Lusa no Paulista, terá a missão de recolocar a equipe na Série D do Brasileiro.