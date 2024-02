Para curtir o Carnaval de Salvador, Anitta se fantasia de La Casa de Papel e aproveita folia no meio da multidão

Ela quer festejar também! Anitta aderiu ao macacão vermelho e uma máscara do pintor Salvador Dalí - típica roupa dos personagens principais da série La Casa de Papel - para conseguir aproveitar o Carnaval de Salvador sem ser reconhecida. E se jogou na folia!

Em sua conta no TikTok, a dona do hit Joga Pra Lua compartilhou o que faz depois de se apresentar para milhões de pessoas no Carnaval Brasileiro. No vídeo, a cantora mostra sua preparação com a fantasia, e até aparece em um mototáxi para chegar na folia!

Em 2023, Anitta também se disfarçou para curtir os festejos baianos, mas apostou em um abadá, bermuda, chinelo, boné e máscara cirúrgica.