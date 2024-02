Choro coletivo, brother se queixando de obssessão e Davi pensando em desistir... Saiba como foi a madrugada no BBB24

A madrugada deste domingo, dia 11, foi intensa no BBB24. Depois de um sábado marcado por compras no mercado e Prova do Anjo, os brothers ganharam um cooler, que trouxe festejos para alguns, mas acarretou um intenso choro coletivo para outros.

Obssessão?

Enquanto Wanessa e Lucas Henrique conversavam, Marcus Vinicius apontou que Davi é sempre o único alvo de alguns participantes. O comissário questionou a filha de Zezé Di Camargo sobre o motivo dela não votar em quem já votou nela, no lugar de só ter o baiano na cabeça:

- Amiga, está beirando a obsessão, alertou ele.

Então, Marcus saiu da sala e Wanessa expressou que não gostou da fala do paraense para o atual líder da semana, Lucas:

- Está me irritando com essa coisa de falar toda hora que é perseguição. Não é!, disse a cantora.

Choro coletivo

Durante a curtição na área externa da casa, vários brothers choraram enquanto tocava algumas músicas, como Velha Infância, dos Tribalistas.

Vai desistir?

Agora pela manhã, Davi se mostrou muito abalado com o jogo e sua relação com os participantes. Ele chorou muito na frente do botão de desistência antes de se dirigir até o Quarto Magia para chamar Isabelle, que estava deitada na cama. Ao ser questionado pela amiga se estava tudo bem, o motorista de aplicativo responde:

- Estou pensando em apertar o botão e meter o pé.

- Não, não, você não vai fazer isso. Apertar o botão não. Está doido? Por quê? questionou a manauara.

Isabelle seguiu aconselhando o baiano dizendo que não existe essa possibilidade. O brother avisou que quer conversar com a sister e deixou o quarto. Mas, logo depois, os dois se sentaram na escada e começaram a conversar:

- As pessoas aqui só sabem julgar, não sabem ver o lado bom das pessoas. Só sabem ver o lado ruim. Eu não aguento mais. Isso que eu estou sentindo pode ser caso psicológico, pode ser que meu emocional esteja abalado e está me causando danos físicos. E se eu infartar? E se eu tiver um AVC? E a minha saúde?, refletiu Davi.

Ele continuou dizendo que não está dormindo direito, que tentou aguentar as coisas sozinho, mas está em seu limite e reafirma que irá desistir.

- Eu vou ter que ir, é minha saúde, não estou aguentando mais. Isso que eu estou sentindo pode ser coisas psicológicas, coisas emocionais, e eu tenho que me cuidar. Primeiro eu, depois o dinheiro. Dinheiro, pra mim, não importa, afirmou o motorista de aplicativo.

Isabelle continuou tentando acalmar o amigo:

- Eu consigo te entender, porque eu também sinto, às vezes, isso. Um julgamento, alguns tipos de olhares, enfim. Mas deixa eu te falar, você está aqui por você, pela sua família.

Será que o baiano irá abrir mão de mais de três milhões de reais e realizará a segunda desistência do BBB24?