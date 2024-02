Escolas de samba do Rio de Janeiro iniciam desfiles hoje

Começam hoje os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, sambódromo carioca que completa 40 anos em 2024. No total, 12 escolas do Grupo Especial desfilam entre na noite de hoje e de segunda-feira. Nos dois dias, as apresentações se iniciam às 22h.

A Porto da Pedra será a primeira a ir para a avenida. Em seguida entram Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e Imperatriz Leopoldinense. Amanhã será a vez da Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e Viradouro.

SAMBÓDROMO

A Passarela do Samba, inaugurada em 1984, acabou com a incerteza dos integrantes das escolas quanto ao local de disputa. As agremiações já tinham se apresentado na Praça Onze, na Candelária e pelas avenidas Rio Branco, Presidente Vargas e Antônio Carlos, além da Rua Marquês de Sapucaí, onde está atualmente.

A porta-bandeira Vilma Nascimento e seu marido Mazinho (mestre-sala), da Portela, pediram ao então governador Leonel Brizola um lugar definitivo para os desfiles, e foram atendidos.<TL>