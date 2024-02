Festa nas ruas de Sto.André

O céu aberto e o calor foram um convite para os foliões encherem as ruas do Centro de Santo André no primeiro dia de Carnaval. Desfilaram ontem pelo município a Banda Baixaria, Maloca do Barbosa, Bloco Mulheres do ABC e a Cumbia Calavera.

O destaque ficou com o Maloca, que atraiu cerca de 700 pessoas e percorreu as ruas Senador Flaquer, Oliveira Lima, Primeiro de Maio, Monte Caseiros, Bernardino de Campo, até chegar na estação ferroviária Prefeito Celso Daniel. A agitação, criada em 2013 por um grupo de amigos, homenageia o cantor e compositor Adoniran Barbosa, que morou em Santo André.

Neste ano, o tema foi Eternamente Em Nossos Corações, uma homenagem a um dos principais integrantes do bloco, Jefferson Moura, que morreu em novembro do ano passado.

A animação foi comandada pelas baterias Ritmo Pesado, do bloco Vila Guarani; RitMonstro, do time de várzea da Vila Suíça; e do União São Luiz, também da várzea.

“Trazer Carnaval para o Centro da cidade é uma forma de trazer alegria para o nosso povo. Não temos que ter vergonha de sermos felizes”, festeja o diretor do grupo, Maurício da Silva.

Animada, a banda atraiu público diverso, desde jovens a pessoas da terceira idade, incluindo famílias e crianças. O grupo trouxe tradicionais músicas de Carnaval, como O Canto da Cidade, de Daniela Mercury; Água de Chuva no Mar e Vou Festejar, de Beth Carvalho; entre outras.

A concentração dos foliões começou às 12h em frente ao Cine Theatro Carlos Gomes. Por volta das 15h, o grupo saiu em direção à Rua Oliveira Lima, com destino à Estação Prefeito Celso Daniel, onde foi realizada a dispersão, às 17h30.

Hoje, em Santo André, quem embala o Carnaval é a Banca Caxambu. O desfile será nas ruas da Vila de Paranapiacaba.

PROVA DE VIDA

Em São Bernardo, será realizado hoje, a partir das 14h, o Cortejo Carnavalesco dos Amigos do Ditinho da Congada, que sairá da Praça Lauro Gomes e irá até a Igreja Santa Filomena. O evento é uma tentativa de reavivar o Carnaval de São Bernardo, que há oito anos está sem ter desfiles.

“Será uma prova de vida do Carnaval de São Bernardo. Quem sabe será uma chama que irá reacender essa paixão na cidade”, afirma Benedito da Silva Lemes, o Ditinho, organizador do evento