Assumidíssimos! Karoline Lima e Léo Pereira curtem Carnaval juntinhos

Eles estão assumidíssimos! Karoline Lima e Léo Pereira revelaram recentemente que estão namorando e já são o casal do momento. E não é que os dois curtiram juntos os desfiles do segundo dia do grupo de acesso do Rio de Janeiro? Pois é! Está tendo muito Carnaval para eles!

Eles chegaram juntos a um dos camarotes da avenida e, segundo o colunista Lucas Pasin, contaram como tem sido esse início de relacionamento para os dois. A influenciadora disse que alertou o jogador antes de eles tornarem o namoro público, mas o atleta gostou da maneira como as coisas aconteceram de forma natural.

- Foi muito gostoso, tudo no tempo que o coração falou, contou Léo.

E o namoro caiu nas graças da torcida do Flamengo, time que Léo defende.

- Eu estou muito feliz de estar acompanhando ele e a torcida gostar da gente junto. Está dando sorte para ele!, brincou Karol.

Lembrando que ela se aproximou do jogador do Flamengo durante o Ano Novo em Maracaípe, Pernambuco.