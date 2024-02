Santo André acerta empresa para realizar Maurício de Medeiros

A Prefeitura de Santo André, sob o comando de Paulo Serra (PSDB), fechou a contratação do Consórcio VP – Novo Complexo Maurício de Medeiros para obras no local, localizado no bairro Cata Preta. A intervenção envolve a canalização do Córrego Maurício de Medeiros, implantação de sistema viário e obras de drenagem. O valor acertado na licitação foi de R$ 104,3 milhões.

A concorrência internacional foi realizada no dia 10 de janeiro. Além do Consórcio vencedor, também participou do certame a empresa Terracom Construções Ltda, que ofereceu uma proposta de R$ 105 milhões para a execução do serviço. Prevaleceu a proposta mais baixa e por isso o Consórcio VP foi declarado vencedor. O Consórcio é constituído pelas empresas Paulista Obras e Pavimentação Ltda e Versátil Engenharia Ltda. A homologação do contrato será feita após o prazo recursal da empresa perdedora.

“Essa nova avenida vai ter um efeito para o Cata Preta na mesma medida que o Complexo Cassaquera teve para o Centreville e que a revitalização da Avenida Capitão Mario teve para a Vila Luzita. É um novo eixo de ligação”, comentou o prefeito Paulo Serra em visita ao Diário no fim do ano passado.

O investimento foi liberado junto à CAF (Corporação Andina de Fomento), o banco da América Latina, por meio do qual será feita a urbanização do bairro, com nova avenida, passarelas e iluminação LED.

Em 2020, a Prefeitura assinou com a CAF empréstimo de U$ 50 milhões para um pacote de intervenções urbanas na cidade, entre as quais a conclusão do Complexo Viário Cassaquera (inaugurado em 2022), a abertura de dez ecopontos, instalações de estações meteo-rológicas, além de obras de drenagem na Vila Pires e Vila América e a requalificação da avenida, juntamente com a canalização do córrego.

VILA AMÉRICA

A Prefeitura também abriu licitação para a realização de obras de ampliação do sistema de drenagem na bacia do Córrego Guarará, com o objetivo de reduzir as manchas de alagamento no bairro Vila América. Com investimento de R$ 66,2 milhões, também financiado parcialmente junto à CAF, a gestão de Paulo Serra espera concluir as intervenções até o fim do ano.