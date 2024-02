Preservação histórica

Em tempos de constantes transformações urbanas, a preservação do patrimônio histórico do Grande ABC emerge como preocupação central para a manutenção da identidade e da memória da região. Levantamento realizado pela reportagem do Diário concluiu que há, ao menos, 59 bens tombados nas sete cidades. No entanto, a mera atribuição desse status não é suficiente para garantir a preservação dos mesmos a longo prazo, como claramente se viu recentemente com a demolição do Observatório Astronômico de Diadema. É imprescindível que tanto o poder público quanto a iniciativa privada reconheçam sua responsabilidade financeira na conservação desses tesouros históricos.

O simples ato de tombamento, embora seja um importante primeiro passo na proteção do patrimônio, muitas vezes não vem acompanhado dos investimentos necessários para a sua manutenção adequada. Os bens tombados frequentemente sofrem com a falta de recursos para conservação, o que pode resultar em deterioração progressiva e até mesmo perda irreparável – como ocorreu com a casa da pintora Anita Malfatti em Diadema. Diante desse cenário, é fundamental que se estabeleçam políticas públicas e incentivos para que tanto o setor público quanto o privado assumam sua parte na preservação desses símbolos. Este é um compromisso regional indispensável e inadiável.

O patrimônio histórico do Grande ABC é parte fundamental da identidade da região, e sua preservação não pode ser deixada ao acaso. Os investimentos financeiros para conservação e restauração desses bens não devem ser vistos como despesas, mas sim como investimentos na cultura e no turismo da região. Além de garantir a continuidade de elementos históricos às gerações futuras, a preservação do patrimônio também pode impulsionar o desenvolvimento econômico local. Basta lembrar que a Vila Inglesa de Paranapiacaba, tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), é a localidade que mais atrai turistas a Santo André! Este não é, portanto, um assunto menor.