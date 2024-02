São Caetano perde mais uma e segue na degola da A3

O São Caetano continua sem vencer no Campeonato Paulista da Série A3. Neste sábado, o Azulão foi derrotado por 2 a 1 pelo União Suzano, no Anacleto Campanella, e segue na penúltima colocação da competição, na zona de rebaixamento, com dois pontos em seis jogos.

Este foi o terceiro jogo de Rogério Zimmermann à frente do time. O técnico que substituiu Axel agora soma três jogos e três derrotas. Os gols da partida foram marcados por Victor Jesus e Gabriel Mendes, pelo União Suzano, sendo que Foca descontou para a equipe da região.

O Azulão agora vai até Presidente Prudente para encarar o Grêmio Prudente, no sábado (17), às 17h, no Estádio Paulo Constantino.