Lázaro participa de seu primeiro treino no Palmeiras e fica à disposição de Abel Ferreira

Apresentado oficialmente na sexta-feira, o atacante Lázaro já foi a campo e realizou o primeiro treino com o elenco do Palmeiras visando o duelo com o Santo André, que acontecerá na segunda-feira, às 19h, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

O novo reforço alviverde teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) ainda na quinta-feira e está à disposição do técnico Abel Ferreira para o próximo compromisso.

"Estou me sentindo muito bem. Estava ansioso para treinar com o grupo, então é um momento de muita felicidade voltar a treinar. Agora é seguir trabalhando e fazer tudo o que tem de ser feito para evoluir não só dentro como fora de campo também. Vou fazer tudo direitinho para tudo caminhar bem", afirmou o novo camisa 17, que chega ao clube por empréstimo junto ao Almería (ESP) até o fim de 2024, com opção de compra e extensão da cessão.

Atual bicampeão estadual e líder do Grupo B com 13 pontos (quatro vitórias e um empate), o Palmeiras está invicto há 11 jogos no total, contabilizando os seis jogos disputados até agora em 2024 (três vitórias e dois empates) e os cinco últimos do Campeonato Brasileiro de 2023 (três vitórias e dois empates). É a mais longa sequência invicta entre os times participantes da Série A do Brasileiro deste ano.

Pela fase de grupos do Campeonato Paulista, os comandados de Abel Ferreira não perdem há 32 jogos (24 vitórias e oito empates) - a última derrota foi em abril de 2021, diante da Inter de Limeira.