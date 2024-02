Grêmio empata com São Luiz e tem liderança do Gaúcho ameaçada pelo Internacional

Debaixo de forte calor, o Grêmio perdeu os dois primeiros pontos em sua arena ao empatar por 1 a 1 com o São Luiz, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Com 16 pontos, o time tem a liderança ameaçada pelo rival Internacional, com 13, e que no domingo vai enfrentar o São José, na região metropolitana de Porto Alegre.

Como cada rival tem sete gols de saldo, caso o time colorado vença vai ficar na ponta pela primeira vez. O São Luiz jogou bem e deixou o campo com oito pontos, em sexto lugar.

O Grêmio aparecia como grande favorito. O time vinha de cinco vitórias consecutivas e só com derrota na estreia, quando levou 2 a 1 do Caxias, em Caxias do Sul. Vencer foi uma novidade para o São Luiz, que não batia no Grêmio há 11 anos, desde 2013, quando aplicou uma goleada de 4 a 0, pelo Gauchão. No retrospecto, em 31 jogos, o Grêmio continua dominante com 19 vitórias, dez derrotas e nove empates.

Os dois disputaram a Recopa Gaúcha em 2023, quando o Grêmio levou a melhor, goleando por 4 a 1. Eles vão, novamente, se enfrentar na disputa da Recopa 2024 no dia 28 de fevereiro, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí. O Grêmio por ser campeão gaúcho e o São Luiz por ter conquistado a Copa FGF ano passado.

Quando o jogo começou, às 16 horas, a temperatura era de 37 graus, tanto que ficou determinado que aconteceriam duas paradas técnicas para hidratação em cada tempo, aos 16 e aos 34 minutos. Até por conta deste calorão, o jogo teve um ritmo de pouca intensidade e o Grêmio, embora tivesse mais posse de bola, errava nas finalizações.

O São Luiz, mesmo com um esquema defensivo, se arriscou ao ataque e chegou com perigo aos 27 minutos, quando Vini Peixoto recebeu na grande área e chutou cruzado para ver a bola tocar no pé da treva direita do goleiro Marchesin.

No segundo tempo, a lentidão gremista estimulou as avançadas certeiras do São Luiz, que abriu o placar aos 13 minutos. Borasi ajeitou de cabeça para Lucas Souza, que tinha acabado de entrar, e o atacante chutou no canto esquerdo de Marchesin, que saltou e não alcançou a bola.

Antes disso, o técnico Renato Gaúcho já demonstrava irritação à beira do gramado, andando de um lado para outro, gesticulando e, às vezes, indo até o banco de reservas. Ele teve até um "repente de Fernando Diniz" ao tirar os zagueiros Pedro Geromel e Kannemann para as entradas, respectivamente, de Dodi, volante, e Rubens, meio-campo.

Mesmo sem jogar bem, o Grêmio empatou aos 42 minutos. Gustavo Nunes fez o levantamento do lado esquerdo e Everton Galdino apareceu livre pra dar um leve toque de cabeça na bola, que entrou no canto esquerdo do goleiro Raul. Um alívio para a torcida e para Renato Gaúcho, que ao final reconheceu a péssima atuação de seus comandados. Apesar daquela manjada pressão final, o time gremista não conseguiu virar o placar.

O Grêmio volta a campo na quarta-feira, quando vai até Erechim para enfrentar o Ypiranga, a partir das 20 horas. No mesmo horário, porém, na terça-feira, o São Luiz recebe o Juventude. Ambos os jogos pela oitava rodada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 SÃO LUIZ

GRÊMIO - Marchesin; João Pedro, Pedro Geromel (Dodi), Kannemann (Rubens) e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Nathan); André, João Pedro Galvão (Everton Galdino) e Jhonata Robert (Gustavo Gomes). Técnico: Renato Gaúcho

SÃO LUIZ - Raul; João Vitor (Wesley), Ricardo Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Gabriel Davis (Mateus Santana), Guilherme Dal Pian (Felipe Baiano), Vini Peixoto (Lucas Souza) e Gabriel Pereira; Borasi (Ramires). Técnico: Alessandro Telles.

GOLS - Lucas Souza, aos 13, e Everton Galdino, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Borasi (São Luiz). Nathan (Grêmio)

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).