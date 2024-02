'Enem dos Concursos' tem número recorde de inscritos

O Concurso Público Nacional Unificado, o "Enem dos Concursos", cujo prazo de inscrição terminou na sexta-feira, 9, tem 2,65 milhões de candidatos, um recorde histórico, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal.

Os candidatos vão disputar 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais (órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional). As provas serão aplicadas em todo o Brasil no dia 5 de maio. Dependendo da vaga, a remuneração iniciais pode chegar a até R$ 22,9 mil.

Quase a metade do total de inscritos (1,28 milhão) ainda não pagou a Guia de Recolhimento da União (GRU). O prazo final para quitar a inscrição é 16 de fevereiro.

O custo da taxa de inscrição para cargos de nível superior é de R$ 90 e para cargos de nível médio, R$ 60. O pagamento da taxa deve ser feito apenas por meio da GRU, que pode ser paga no banco ou por meio do PIX.

O telefone de suporte para esclarecimento de dúvidas sobre os editais, disponibilizado pela banca examinadora, a Fundação Cesgranrio, é 0800 701 2028. O funcionamento é das 9h às 17h.

Há também uma página especial que reúne todas as informações sobre o concurso no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que pode ser acessada aqui.