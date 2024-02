Newcastle vence o Nottingham Forest com dois gols do brasileiro Bruno Guimarães no Inglês

Em um jogo eletrizante de cinco gols, o Newcastle bateu o Nottingham Forest por 3 a 2, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O brasileiro Bruno Guimarães foi o destaque da partida, marcando dois gols, e manteve sua equipe viva na disputa por vagas europeias. Schär foi responsável pelo outro gol da equipe de Eddie Howe, enquanto Hudson-Odoi e Elanga balançaram as redes para o Forest.

O Newcastle esteve à frente do placar por três vezes na partida e finalmente conseguiu superar um determinado Nottingham. Os três pontos conquistados pelo Newcastle os deixam na sétima posição, com 36 pontos e acima de Brighton e West Ham na tabela, enquanto continuam sua busca por uma classificação para a Europa League ou mesmo a Liga dos Campeões. Quanto ao Forest, o time estacionou nos 21 pontos e perdeu a chance de aumentar a vantagem sobre as equipes na zona de rebaixamento e permaneceu em 16º lugar, dois pontos atrás do 18º colocado.

O jogo poderia ter terminado de maneira diferente: o Forest reclamou um pênalti quando Taiwo Awoniyi foi derrubado por Martin Dubravka após uma bola lançada por Matz Sels, mas o árbitro nada marcou. A decisão foi um duro golpe para o Nottingham, pois imediatamente na sequência o Newcastle armou o contra-ataque e marcou o gol pela terceira vez, sacramentando a vitória.

Enquanto o Newcastle pressionava o Forest, os donos da casa tentavam sair jogando, mas Bruno Guimarães, numa ótima leitura de jogada, fez uma interceptação crucial e recuperou a posse de bola. O brasileiro avançou em direção ao gol e encontrou espaço antes de tocar com calma a bola no canto inferior direito.

O Forest ainda tentou igualar o placar pela terceira vez na partida e pressionou o Newcastle nos minutos finais, mas a equipe de Howe se manteve firme para garantir três pontos importantes. Já são quatro vitórias consecutivas fora de casa para o Newcastle. A última vez que isso aconteceu na primeira divisão foi quando Sir Bobby Robson estava no comando. O Nottingham Forest ainda não venceu uma partida na Premier League em 2024 e acumula seis derrotas em sete jogos em casa.