Gustavo Mioto cancela shows de Carnaval após ser internado com infecção intestinal

Neste sábado, dia 10, a equipe de Gustavo Mioto emitiu um comunicado nas redes sociais anunciando que o cantor teve que cancelar seus shows de Carnaval. O artista foi internado com infecção intestinal e precisará ficar sob observação no hospital. Por conta disso, não terá como prosseguir com a agenda de eventos.

Em uma publicação no Instagram oficial do sertanejo, foi informado:

Informamos que o cantor Gustavo Mioto foi diagnosticado com forte infecção intestinal de classe aguda e encontra-se internado para análise e observação de sintomas. Por esse motivo, os shows que aconteceriam neste período de Carnaval estão cancelados. Agradecemos o carinho e compreensão de todos os fãs, contratantes e público que havia se programado para os nossos shows.

Em seguida, exibiram a imagem de um atestado médico recomendando que o artista fique em repouso e afastado por três dias.

Atesto, para devidos fins, que o paciente Gustavo Mioto foi atendido na unidade de pronto atendimento desse serviço e deverá permanecer em repouso domiciliar, conforme recomendação. Afastamento por: três dias.