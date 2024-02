Imigrantes segue como única via engarrafada ao Litoral

Segundo o último boletim (14h40) da concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias, a Imigrantes no sentido Litoral segue como a única opção congestionada na tarde deste sábado (10). O alto fluxo de veículos é apontado como para o congestionamento do km 47 ao km 51 na via.

Na rodovia Anchieta, quem desce para a praia também encontra interdição parcial, na altura do km 36.

Vale destacar que o SAI está em Operação Descida (7x3). Ou seja, os motoristas podem utilizar as pistas Norte e Sul da Via Anchieta, além da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, para descer em direção ao litoral. Já a subida da serra é realizada somente pela pista Norte da Imigrantes.

Apesar da condição no trafégo, no momento, o tempo e visibilidade dos motoristas são bons.

FERIADO

Desde à 0h de quinta-feira (8), quando se iniciou a contagem, mais de 242,3 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 114,6 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 4,4 mil veículos e subiram mais de 1,9 mil veículos.