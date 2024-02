Causa da morte de Carl Weathers, o Apollo Creed da franquia Rocky Balboa, é revelada

O ator Carl Weathers teve a causa da morte revelada. Famoso por interpretar o boxeador Apollo Creed na franquia Rocky, faleceu pacificamente durante o sono, aos 76 anos, no ínicio do mês.

Segundo o atestado de óbito obtido pelo jornal The Blast na última sexta-feira, dia 9, Weathers morreu de aterosclerose, doença provocada pelo acúmulo de gordura nas paredes das artérias e dentro delas, após lidar com a condição no coração por anos.

O astro de O Predador e O Mandaloriano recebeu homenagem do grande amigo, Sylvester Stallone. Ele declarou em um vídeo emocionante que Weathers foi uma parte muito importante da sua vida e carreira.