Maiara e Maraisa não conseguem conter emoção e choram ao ensaiar música que lançaram com Marília Mendonça

A saudade ainda é muito forte! Um vídeo de Maraisa e Maraisa durante um ensaio antes do show em Portugal deixou os fãs da dupla sertaneja emocionados. As irmãs, que possuíam uma grande amizade com Marília Mendonça, caíram nas lágrimas enquanto cantavam uma música da eterna Rainha da Sofrência.

No registro, as duas aparecem sentadas praticando a canção Todo Mundo Menos Você, que lançaram no ano de 2021 em parceria amiga. Sem conseguir conter a emoção, elas caíram no choro ao entoar os versos da música. Enquanto Maiara estava aos prantos e usando um pano para secar as lágrimas, Maraisa cobriu o rosto com a mão.

Marília morreu em novembro de 2021 vítima de um trágico acidente aéreo em Minas Gerais. A cantora possuía um projeto musical com a dupla, que era chamado de As Patroas, e entregou muitos sucessos aos fãs.