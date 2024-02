MC Daniel se pronuncia se tornar alvo de polêmicas durante trio da Anitta: - Insistem em tentar me derrubar

MC Daniel se pronunciou neste sábado, dia 10, após um vídeo polêmico dele ter viralizado nas redes sociais. Acontece que o cantor estava limpando suas cavidades nasais com soro fisiológico antes de se apresentar com Anitta em um trio elétrico, em Salvador, mas alguns internautas entenderam errado e pensaram que ele estava, na verdade, usando drogas ilícitas.

- Disseram que eu estava cheirando para cantar. É soro fisiológico para poder limpar a área nasal. Vocês insistem em tentar me derrubar. A luz vem de Deus. Fiz um show incrível. Beijo no coração, disse o cantor em seus Stories do Instagram.

O funkeiro, que se apresentou com a dona do hit Joga Pra Lua, acrescentou:

- Tentam sujar minha imagem de qualquer jeito, até com soro e fono para cantar no bloco, finalizou.