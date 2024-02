Esposa de Daniel Alves rebate falsas acusações na internet após depoimento: - Estou tomando medidas legais

Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, que recentemente foi julgado por abuso sexual na Espanha, se pronunciou ao ser alvo de falsas acusações na internet depois de seu depoimento na Justiça. A modelo foi acusada de falso testemunho, porém negou os rumores e disse que resolverá por meios legais.

Nas redes sociais, ela escreveu:

- Pela saúde mental, queria ficar de fora de todo esse circo midiático que foi criado. Mesmo assim, a chuva constante de informações falsas me levou a ter que falar novamente. Para começar, é muito grave que eu seja acusada de falso testemunho e estou tomando medidas legais contra os meios de comunicação que iniciaram o processo e fizeram eco a essa acusação, falou.

E completou falando sobre a liberdade de expressão no país:

- Por outro lado, quanto cinismo existe neste país. Liberdade de expressão, onde? Todos vocês seguem o padrão do politicamente correto por medo de dizer o que realmente pensam e serem atacados. Eu acrescentaria mais algumas coisas, mas não vale a pena o desgaste. Obrigada aos meus seguranças por me proporcionarem um pouco de paz no meio desse caos, encerrou.