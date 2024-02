Kate Middleton estaria se recuperando e deve passar férias ao lado da família - podendo levar a uma visita ao Rei Charles III

Boas notícias! Em meio a uma semana conturbada com o Palácio de Buckingham anunciando o diagnóstico de câncer do Rei Charles III, os monarcas britânicos puderam respirar com alívio com a melhora da Princesa de Gales, Kate Middleton.

Submetida a uma cirurgia abdominal há mais de três semanas, o site britânico Daily Mail reporta que a Princesa está se recuperando e poderá se juntar ao marido, o Príncipe William, e os três filhos, para as férias de meio período.

A família deve se dirigir à propriedade de Sandrigham, em Norfolk, na Inglaterra, onde o Rei também é dito por estar se recuperando - indicando uma possível reunião familiar.

Catherine está se recuperando bem. Ela estava ansiosa por uma mudança de cenário e poderá relaxar em Norfolk enquanto as crianças se divertem com William, relatou um suposto amigo da Família Real ao veículo.

A Princesa de 42 anos de idade recebeu alta há 13 dias atrás, no dia 29 de janeiro de 2024, após passar quase duas semanas em recuperação hospitalar na London Clinic após o procedimento. Enquanto Rei Charles III foi diagnosticado com câncer, sem muitos detalhes revelados, mas segue em tratamento.