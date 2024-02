Casal em Rebelde Brasil e ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco selam a paz depois de 11 anos sem se falar

Paz selada! Os fãs de Rebelde Brasil acordaram com uma notícia feliz ao saberem que Arthur Aguiar e Lua Blanco finalmente fizeram as pazes, depois de 11 anos sem se falarem. A artista publicou uma foto com o campeão do BBB22 e escreveu que os dois tiveram uma sessão de roupa suja para lavar.

Pra quem queria saber sobre LuAr, mando notícias do lado de cá que estamos bem, fizemos as pazes e está tudo certo. Tínhamos uma roupa suja pra lavar, que não vou expor aqui porque vocês não tem idade pra isso, brincou a cantora na legenda da publicação.

Ex-namorados, os cantores se relacionaram durante as gravações da versão brasileira de Rebelde, da Record, onde interpretavam Roberta e Diego, que também eram um casal na trama. Lua ainda revelou que Arthur a levou para almoçar no domingo retrasado em sua churrascaria favorita, e fez questão de pagar toda a conta!

Falamos de forma limpa e natural, como se nenhum tempo tivesse passado desde os 11 anos que ficamos sem se falar. Foi como acordar de um sonho e foi ainda melhor porque parece que uma névoa se dissipou e pude ver como ele é lindo e temente às Deus, continou escrevendo.

E finalizou brincando sobre o que comeu no almoço com Arthur:

Eu achava que ele era só um chicken little, mas quem não ama um galeto, né? Agora, quando abro a geladeira eu já sei o que eu quero comer e não preciso ficar gastando energia

Nos comentários, o ex-BBB agradeceu pelo dia e pela conversa, afirmando que cada um assumiu as suas responsabilidades diante da desavença:

Foi realmente muito especial e importante!! Foi bonito ver os dois assumindo, cada um, as suas responsabilidades, podendo dividir o que magoou cada um e pedir desculpas. Que bom que tivemos a oportunidade de nos desculpar e tirar isso do nosso coração. Obrigado por esse dia!! E que bom que não me acha mais um chicken little, escreveu.