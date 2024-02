Gyselle Soares dispensa coroa de meio milhão de reais para desfile da Camisa Verde e Branco

A ex-BBB Gyselle Soares foi um dos destaques da Imperatriz da Camisa Verde e Branco na noite da última sexta-feira, dia 9, primeira escola a se apresentar em São Paulo. Mas ela precisou dispensar o uso da coroa de 500 mil reais da agremiação por problemas técnicos.

Em entrevista à Globo, ela explicou:

- Por motivos técnicos da troca de figurino e tudo, eu não vou consegui usar minha coroa de meio milhão, com esmeraldas e ouro, porque tinha algo técnico. Colocamos essa outra coroa, que é maravilhosa, e o Imperador vai estar com a coroa dele. Teremos muita coisa na avenida para mostrar para vocês, falou antes de entrar na avenida e mostrar o samba no pé.

Ela entrou no Sambódromo do Anhembi ao lado do jogador de futebol Adriano Imperador, homenageado pela escola de samba este ano.