Palavra do Leitor - 10 de fevereiro de 2024

Corredor Couros

'Conclusão de obra no Corredor Couros custará 44% a mais’ (Política, ontem). Depois falam que não existe superfaturamento em obras. Como assinam com uma construtora e a mesma não conclui a obra e aí abrem uma nova licitação, com novos preços e a antiga não é penalizada?

Moacir e Sueli Camatta

Capital

São Caetano

‘Gilberto deixa Avante e sinaliza racha entre Tite e Auricchio’ (Política, ontem). Eu, particularmente, não sei o que é pior, se é lamber o prefeito ou se é viver de achismo... Achar que vai ganhar como prefeito é ilário. Na atual conjectura, a maioria dos políticos não presta, principalmente aqueles que surfam na onda do momento usando pautas delicadas para ganhar votos. Mas infelizmente a população cai fácil na lábia dessa gente e é por esse motivo que as figuras repetidas sempre se elegem.

Ana Paula

São Caetano

Alexandre de Moraes

O republicano Hamilton Mourão deve ser representado no Conselho de Ética do Senado por incitação de golpe contra a Suprema Corte, em especial contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi herói da democracia brasileira. O ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo nunca foi de brincar no exercício do trabalho. Quando foi para o Ministério da Justiça, no governo golpista do presidente Michel Temer, logo foi conduzido ao STF, na vaga do saudoso ministro Teori Zavascki. Foi a melhor obra do então chefe do Executivo. Quando começou à agir contra os movimentos golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou muita gente dessa quadrilha fardada irritada, a ponto de quererem matá-lo – para ficar de exemplo, como fizeram com Tiradentes, segundo a história. Agora só falta o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, pedir à cassação do PL por infringir as regras democráticas, como colocar dúvidas nas urnas eletrônicas, e impedir o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, de continuar no cargo.

Eduardo Furtado

Mauá

Crédito

‘Sete em cada dez brasileiros tiveram de recorrer ao crédito’ (Economia, dia 8). Graças a Deus, hoje não temos um verme promovendo motociata com dinheiro público, desfilando de jet-ski e sem os mugidos eufóricos de ‘mito’ e ‘imbrochável’.<EM>

Carlos Henrique

do Facebook





Carnaval

‘Casa do Hip Hop de Diadema será homenageada em enredo’ (Setecidades, ontem). O fato de a escola de samba Vai-Vai, da Capital, homenagear a Casa do Hip Hop de Diadema em seu desfile neste ano demonstra de forma inequívoca que o Carnaval é, de fato, opção para ampliar o conhecimento humano. É preciso que todo o Brasil saiba que foi a partir deste equipamento, localizado aqui na nossa região, que a dança e a música protagonizadas por artistas negros espalhou-se pelo País, vindo diretamente de Nova York, nos Estados Unidos, e contagiou a todos. Sugiro aos interessados em conhecer mais desta história que, além de assistir ao desfile da Vai-Vai nesta noite de sábado, leiam o excelente livro Nelson Triunfo. Do Sertão ao Hip-Hop. Escrito pelo jornalista Gilberto Yoshinaga, trata-se da biografia do pernambucano a quem o hip hop deve a sua existência em solo brasileiro. Viva o hip hop! Viva a cultura brasileira! Viva o Carnaval!

Antônio Ozeiro Tabul

Diadema

Ramalhão

‘Santo André é goleado no Interior e agoniza’ (Esportes, ontem). Santo André e Corinthians na Série A-2 no ano que vem.

Marcos Antonio Natulini

do Facebook