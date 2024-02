Multar não basta

Por causa dos transtornos e prejuízos causados a milhões de consumidores da Região Metropolitana de São Paulo no apagão de 3 de novembro passado – e que em algumas localidades se estendeu por uma semana –, a concessionária Enel foi multada em R$ 165,8 milhões pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Trata-se de boa notícia, mas deve ser encarada apenas como primeiro passo. É preciso fazer muito mais para obrigar a companhia a melhorar a distribuição de força e luz e o atendimento aos clientes. É inadmissível que o Estado mais rico da Nação permaneça refém de prestadora de serviços tão desqualificada. É preciso solucionar, de um vez por todas, o problema.

Companhia italiana que é uma das grandes mundiais do setor, a Enel tem sede em Roma e negócios em 30 países da Europa, Ásia, África e nas Américas do Norte e Sul. No último balanço anual de que se tem notícia, o grupo lucrou R$ 1,4 bilhão no Brasil em 2022. Ao mesmo tempo em que os ganhos subiam à estratosfera, a concessionária cortou mais de um terço de sua mão de obra no País, reduzindo o quadro de funcionários aos 15,3 mil colaboradores, entre próprios e terceirizados. Dado o gigantismo global da empresa, cujo faturamento há dois anos bateu na casa do 1,68 bilhão de euros, ou R$ 8,97 bilhões na cotação de ontem, o valor da multa aplicada pela Aneel é ínfimo.

Evidentemente que é bem-vinda a punição pecuniária à concessionária por ter desrespeitado os consumidores – milhares deles nas sete cidades do Grande ABC, onde 556.621 residências ficaram no escuro por dias! Mas a multa, por maior que tenha sido, é insuficiente para evitar que a gigante Enel reincida. A agência reguladora precisa pressionar a empresa, sob risco de romper o contrato em São Paulo, a reforçar seus recursos humanos de acordo com a extensão do território que atende, de modo que consiga responder com rapidez à demanda. E já! Afinal, eventos climáticos extremos, como o que provocou o apagão de novembro, tendem a se tornar mais frequentes com as mudanças climáticas.