Bruna Marquezine se joga no trio da Anitta em Salvador com MC Daniel, enquanto Sasha Meneghel e João Figueiredo beijam muito

Bruna Marquezine extravasou em Salvador na última sexta-feira, dia 9, no trio da Anitta! Ao lado de Sasha Meneghel, sua melhor amiga, João Figueiredo e até MC Daniel a atriz curtiu muito a segunda noite de folia na capital baiana. Enquanto a filha de Xuxa e o marido se beijaram muito, a atriz carioca dançou e cantou os hits de Anitta.

Bruna entregou um look todo trabalhado em pedras douradas, enquanto Sasha foi no mais básico, com uma saia de flores azuis e o abadá da festa.

Nos Stories, João Figueiredo compartilhou um vídeo dos três se divertindo ao som de Dalila, hit de Ivete Sangalo, mas que estava sendo cantado por Anitta.

Bruna se arriscou até em tocar um batuque no trio ao lado de MC Daniel! Será que rolou um clima?