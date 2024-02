Região terá Observatório Regional de Políticas Educacionais

O Consórcio Intermunicipal do do Grande ABC e UFABC (Universidade Federal ABC) lançaram edital de chamada para oportunidades de bolsas de TT (Trabalho Técnico). Os bolsistas atuarão nas equipes que trabalharão no projeto de pesquisa para a implementação do ORPEd (Observatório Regional de Políticas Educacionais do Grande ABC), o primeiro do gênero no país.

A iniciativa está prevista no Plano Regional de Educação do Grande ABC (PRE 2016-2026), e conta com parceira da Unifesp (Universidade Federal de SP), USP (Universidade de São Paulo), Fórum Regional de Educação do ABCDMRR, Ação Educação e secretarias municipais de Educação da região.

A pesquisa será custeada pelo Programa de Pesquisa em Políticas Públicas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, para execução de 2024 e 2027.

O detalhamento das vagas, o perfil das bolsas disponibilizadas, os requisitos de candidaturas e as responsabilidades dos bolsistas podem ser consultados na página da Escola de Governo e Desenvolvimento Regional do Consórcio do Grande ABC. Clique aqui para acessar.

O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, destacou o pioneirismo do projeto. “O Observatório Regional de Políticas Educacionais do Grande ABC é uma iniciativa inédita no país e deve servir de referência para o estado e para o país. Uma grande conquista para a nossa região e um importante projeto que pensa no futuro de nossas crianças e adolescentes”, afirmou.