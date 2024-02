Muro desaba e deixa duas pessoas feridas no Ferrazópolis

Um muro de aproximadamente quatro metros cedeu levando consigo muita terra e postes de energia na Rua Ponte Alta, no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo, na noite desta sexta-feira (9). Duas pessoas ficaram feridas. Uma adolescente de 16 anos foi socorrida para o Hospital de Urgência com fratura no nariz.

Uma segunda vítima, mulher de 40 anos, com ferimentos nos pés também foi socorrida para a mesma unidade de pronto atendimento. Apesar das lesões, as vítimas não corriam risco de morte.

Carros estacionados também foram atingidos e danificados. A Enel foi acionada para desligar a energia e permitir o trabalho mais seguro e detalhado do Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu por volta das 17h50, na rua Ponte Alta, no Ferrazópolis, em São Bernardo.

Por volta das 20h20 da noite de ontem o Corpo de Bombeiros ainda trabalhava no local para identificar outras possíveis vítimas soterradas. Um caminhão iluminador foi acionado e direcionado ao local. Cães farejadores foram deslocados para o endereço do acidente para ajudar nas buscas. O trabalho avançou noite a dentro.

OBRA PARTICULAR

A prefeitura de São Bernardo, por meio de nota, esclarece que o local do acidente pertence àiniciativa privada. “Trata-se de uma obra em execução para um futuro empreendimento, cujo o alvará está vigente”.

Além do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Guarda Municipal, o Departamento de Trânsito e a Polícia Militar enviaram equipes para o local.

Até o fechamento desta edição, a bsuca seguia ativamente e oito viatruas do Corpo de Bombeiros permaneciam de prontidão no local.