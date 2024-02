Marcelo Adnet improvisa samba-enredo sobre 'paralelepípedo' e viraliza

O nome do humorista Marcelo Adnet ficou em alta nas redes sociais nesta sexta-feira, 9, por conta de um vídeo em que ele improvisa um samba-enredo com um tema aleatório: um paralelepípedo. Assista ao vídeo aqui .

Na ocasião, ele participava do podcast Glorioso Connection, dedicado ao Botafogo, que foi ao ar na quinta, 8, e conversava com os apresentadores, Gustavo Chagas e Antonio Bento Ferraz, justamente sobre como criar um samba-enredo.

"Eu acho que o mais importante é você conseguir pegar um enredo qualquer e dar brilho para ele", disse. Então, pediu para que um dos apresentasse desse um enredo para ele improvisar. A sugestão foi o tema paralelepípedo.

"Estar com o Adnet por duas horas foi uma das melhores experiencias que tive. Que cara genial", publicou Victor Bustamante, diretor do podcast. Já uma usuária escreveu: "Quem cresceu assistindo 15 Minutos MTV nem se assusta com isso, porque a improvisação de música é a essência do Adnet".

O talento do humorista pode ser surpresa para alguns, mas, na realidade, ele também é compositor e carnavalesco. No início de janeiro, um samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, Pede caju que dou? Pé de caju que dá!, que tem Adnet como um dos compositores, chegou ao primeiro lugar do Spotify Viral Rio.

Lançado em junho de 2022 e assinado também por Diego Nicolau, Paulinho Mocidade, Richard e Cabeça do Ajax, a letra faz referência ao modernismo brasileiro, com o movimento antropofágico e citações a Tarsila do Amaral, para cantar sobre o fruto caju.