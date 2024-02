Mototristas enfrentam trânsito e bafômetro em ida ao Litoral

Motoristas que viajavam ao Litoral para o feriado de Carnaval enfrentaram congestionamentos durante a noite de ontem. Segundo divulgado pela Ecovias, responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), as rodovias enfrentavam ao menos 16km de trânsito. Em operação especial de Carnaval, a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo atuava nos pedágios com bafômetros, visando a coibir motoristas embriagados.

Por volta das 20h, a Rodovia dos Imigrantes registrava congestionamento no sentido Litoral, do km 48 ao km 53 e do km 67 ao km 70, pelo alto fluxo de veículos. Já no sentido Capital, o tráfego estava congestionado do km 58 ao km 50, pelo mesmo motivo.

Em direção à Baixada Santista, a Ecovias espera que até 515 mil veículos passem pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160) até quarta (14). O fluxo de veículos se intensificou a partir de ontem. Para facilitar o trânsito, a Ecovias programou operações especiais até as 21h59 de da próxima quarta (14). A Operação Descida (7x3) tem previsão de permanecer em vigor até às 20h59 de hoje, retornando também amanhã e na segunda-feira (12).