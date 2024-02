Estação Utinga, em Santo André, ganha novos murais e artes

É na estação Utinga da Linha 10 Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em Santo André, que uma vibrante galeria de arte ao ar livre recebe os mais de 11 mil passageiros que, por ali, transitam diariamente. No fim de janeiro, os muros da estação foram transformados em verdadeiras telas, ganhando vida por meio de uma intervenção cultural. Ao todo, 11 murais enfeitam o caminho dos viajantes que desembarcam na estação e seguem em direção à Avenida da Paz, saindo pela Avenida Industrial.

O projeto CGG Ocupa Utinga foi idealizado pelo Coletivo Galeria Gruta, e trouxe uma explosão de cores e expressões para o ambiente urbano. Entre as obras, há retratos de figuras como Isaac Newton, Marie Curie e René Descartes, releitura da pintura A Pequena Bailarina de 14 anos, de Edgar Degas, lambe-lambes, além de outras artes. Entre os artistas que participaram do projeto estão: Thais Medeiros, Mauro Neri, Deco Treco, Paulestinos, DNinja Bichocoisa, Does 1, Aline Ribeiro (Tuka), xGuix e Kuêio, sob a curadoria de Ulysses Sanchez, renomado muralista e artista plástico que também assina uma das obras.

“Acredito no poder de transformação da arte na vida das pessoas, e ao ocuparmos espaços como esse da estação Utinga, estamos trazendo para o caminho cotidiano dos transeuntes, obras de vários artistas da arte urbana atual que podem impactar positivamente os usuários dos trens em vários níveis - seja apresentando a eles estéticas e linguagens diferentes, seja fomentando uma visão crítica a respeito dos temas apresentados ou mesmo ressignificando os muros que antes eram brancos e sem vida”, afirma Sanchez.

As onze obras inéditas foram cuidadosamente pintadas por uma equipe de dez artistas reconhecidos nacional e internacionalmente. Utilizando diversas técnicas, como grafite, lambe-lambe e stencil, os murais ganharam vida própria, cada um contando sua própria história e transmitindo sua própria mensagem.

Thaís Medeiros, criadora do Coletivo Galeria Gruta e uma das artistas participantes, ressalta a gratificação de realizar intervenções artísticas que impactam diretamente a vida cotidiana das pessoas. “No meu trabalho artístico, tanto nas performances, nas intervenções urbanas, como nas artes visuais, procuro sempre criar um diálogo das palavras com as imagens, vejo as palavras como imagem, busco criar um espaço/tempo poético, trazer o espectador, o transeunte para o momento presente para provocar, refletir questões existenciais e políticas”, explica Thaís.

Para a artista, a mostra CGG Ocupa vem reforçar o objetivo de sempre criar espaços e uma rede colaborativa e afetiva para promover arte de forma descentralizada. A iniciativa contou com o apoio cultural da CPTM, da McFlu Analítica e da Pizzaria Radiola.