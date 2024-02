Akira e secretário trocam farpas

O vereador Marcelo Akira (Podemos), de Rio Grande da Serra, protagonizou nova polêmica com o secretário de Serviços Urbanos da cidade, Wilson de Souza. Akira voltou ao Cemitério Municipal São Sebastião, que balizou seu pedido malsucedido de impeachment contra a prefeita Penha Fumagalli (PSD) na Câmara, e fez uma live com uma página da região para reclamar das condições do local. Souza também compareceu ao ato político de Akira, mostrou a reforma que o Paço tem executado e o clima esquentou. Houve troca de farpas e até xingamentos. O ponto alto foi quando Marcelo Akira tirou a roupa e disse estar usando colete à prova de balas. Comentou que quem comprou o colete para ele foi a deputada estadual Carla Morando (PSDB), porque ele não tem dinheiro para a aquisição. Souza perguntou o que Carla tinha feito pela Segurança Pública da cidade. Akira ignorou.

Combate à dengue

O vereador Márcio Colombo (PSDB), de Santo André, repercutiu a nota desta coluna a respeito das postagens do colega Ricardo Alvarez (Psol) sobre a dengue no município. “Falei com o deputado (federal) Kim Kataguiri (União Brasil) sobre a situação da dengue na cidade, ele se sensibilizou e direcionou R$ 1 milhão para ampliar a frente de combate à dengue na cidade. Já alinhamos com o secretário de Saúde, Gilvan Junior, e com o prefeito Paulo Serra para que possamos garantir ainda mais a saúde e proteção dos andreenses”, comentou o tucano. “Ao contrário do psolista fake news, busco através do meus parceiros e prefeito da cidade as soluções.”

Um jovem estagiário

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) participou na quinta-feira da reunião de secretariado do governo de seu pai, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). Thiago ficou estrategicamente sentado ao lado do tucano, acompanhando de perto a dinâmica dos trabalhos. Quem acompanhou a reunião avaliou que Thiago estava passando por uma espécie de estágio com o pai, que está em seu quarto mandato no Palácio da Cerâmica.

Pulga atrás da orelha

A operação envolvendo o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto (preso por porte ilegal de arma, inclusive), aliados e outros membros da cúpula do partido fez com que filiados do PL no Grande ABC ficassem preocupados. O temor é o de que haja respingo em seus projetos eleitorais. A Polícia Federal investiga se Bolsonaro liderou movimento para dar golpe de Estado no País.

Manifestação pública

Um dos raros políticos da região que gostam dos ideais de Bolsonaro a se manifestar foi o vereador Paulo Chuchu (PRTB), de São Bernardo. Ele postou foto ao lado do ex-presidente, com a legenda: “Toda minha solidariedade ao presidente Bolsonaro e sua família! Força, presidente, estou contigo até depois do fim!”

João e Kassab

Pré-candidato do PSD à Prefeitura de Mauá e presidente da Fundação Casa, Juiz João esteve com o secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab, para alinhar o projeto do partido na cidade. “A conversa com o secretário Kassab foi de fortalecimento da chapa do PSD, sobre a conjuntura política na cidade e a ajuda do PSD nacional para costurar alianças com objetivo de fortalecer a pré-candidatura do João. Queremos trazer partidos para compor o arco de aliança do João e ouvimos do Kassab que o João é uma das prioridades do PSD na Região Metropolitana”, pontuou Caio Carvalho, presidente municipal do PSD e que acompanhou o encontro.