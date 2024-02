Cezar assume PSDB e quer compromisso de Roncon

O advogado Cezar de Carvalho retornou ao comando do PSDB de Ribeirão Pires. A nova nominata entrou no sistema do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) e reformula por completo o partido na cidade, que até o ano passado estava sob controle do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira, hoje no MDB.

A executiva é composta por, além de Cezar, Marlene das Graças Carvalho (tesoureira), Marly das Graças Felipe, Erico Marques Regadas e Erino Siviero Júnior (todos membros). Figura histórica do tucanato municipal, Cezar já integrou a cúpula estadual e, em 2004, concorreu à Prefeitura.

Ao Diário, Cezar afirmou que corre contra o tempo para organizar o partido para a disputa municipal deste ano. “A nominata saiu no dia 1º e, nesta semana, já iniciei as conversas com nossos vereadores (Lau Almeida, Diogo Manera e Koiti Takaki, que aceitou convite do prefeito Guto Volpi para ser secretário de Esportes). Eu tinha feito o pedido de nova provisória em setembro, ainda para o (Marco) Vinholi (ex-presidente estadual do partido). Só saiu agora, com o prefeito de Santo André, Paulo Serra, como presidente”, disse.

O dirigente afirmou que outro passo já dado na condição de presidente municipal foi o de ligar para o presidente do Cidadania em Ribeirão, o ex-vice-prefeito Edinaldo de Menezes, o Dedé - PSDB e Cidadania são partidos federados e, por isso, não podem ter planos independentes no pleito. “Liguei para ele e falei da necessidade de a gente conversar. Pedi uma reunião e estou esperando. Até agora não recebi retorno por parte do Dedé.”

Para Cezar, a conversa com Dedé será decisiva nas estratégias do tucanato. Porque, além da definição sobre a chapa de candidatos a vereador - PSDB e Cidadania, juntos, só poderão lançar 18 candidatos devido às novas regras eleitorais –, o tucano quer debater a candidatura majoritária. No Cidadania está o ex-vice-prefeito de Ribeirão Gabriel Roncon, que já anunciou sua pré-candidatura.

“Eu, particularmente, não falei mais de política com o Gabriel desde agosto. Então, oficialmente, não há nada definido. Até por isso eu liguei para o Dedé. O que eu escuto é que o Gabriel será candidato a prefeito, mas não pelo Cidadania, e sim pelo PP. Se isso se concretizar, a gente vai se organizar também para ter um candidato próprio. Eu vou sempre defender o PSDB”, pontuou.

Um dos nomes cotados, caso Roncon saia do Cidadania, é o do empresário Cesar Ricardo dos Santos Ferreira, conhecido como Cesar do Canoa, proprietário de um famoso restaurante próximo à Prefeitura. Cesar foi secretário de Desenvolvimento Econômico na gestão de Kiko e se candidatou a deputado federal em 2022, recebendo 5.553 votos.