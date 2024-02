Consórcio lança licitação para sinalização de áreas de manancial

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC lançou licitação para implantação do plano de sinalização e identificação visual nas áreas de mananciais dos municípios da região. A expectativa da instituição regional é investir R$ 2 milhões no programa, que tem como objetivo delimitar as áreas para evitar invasões ou construções irregulares, sobretudo às margens da Represa Billings.

A proposta será custeada pelo Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e precisou ser reajustada depois que o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), decidiu deixar o Consórcio, em janeiro do ano passado - São Bernardo é a cidade que tem maior parte do território conectado com a Billings. Pelo fato de São Bernardo ter abandonado a entidade, ela não será contemplada no plano.

“Temos nos posicionado como uma ponte para trazer recursos para nossa região, e este é outro exemplo de um projeto que conseguimos viabilizar com captação externa, fruto de recursos do governo estadual. Temos boa parte do nosso território em áreas de mananciais e é de extrema importância criarmos mecanismos para conscientizar a população para que preserve esses espaços”, afirmou o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT).

O edital prevê a instalação de 146 placas de identificação e outras 397 placas de esquinas, denominadas pirulitos, de alcance visual reduzido. O município que receberá o maior número de identificação será Ribeirão Pires, com 51 placas e 133 pirulitos. Rio Grande da Serra, que tem 100% de seu território cravado como área de manancial, ganhará 33 placas e 101 pirulitos.

Os endereços de colocação desses pontos de alerta também estão definidos no edital. Entre eles estão a Estrada Pedreira Alvarenga, no Eldorado, em Diadema; a Estrada do Carneiro, em Mauá; a Avenida Kaethe Richers, a Avenida Santo André, a Estrada de Sapopemba e trechos da Rodovia Índio Tibiriçá, em Ribeirão Pires; a Estrada Marechal Rondon e a Avenida Jean Lieutaud, em Rio Grande; e a Estrada do Pedroso, a Avenida Mico-Leão Dourado e a Rodovia Deputado Adib Chammas, em Santo André (na cidade, áreas de Paranapiacaba, Clube de Campo e Parque Andreense serão contempladas).

Os envelopes com as propostas serão abertos no dia 26 de fevereiro.

Em setembro, o secretário executivo do Consórcio, Mário Reali (PT), havia confidenciado que a entidade protocolou junto ao governo do Estado projeto de proteção para as áreas de manancial da região e que o Fehidro havia se colocado à disposição para custear as placas.

“A gente pensou que para executar o que for possível e adiantar esse plano, seria importante a gente ter um aporte de recurso que já garantisse investimento para iniciar esse processo de sinalização nos principais corredores e já implantar esse sistema de identidade visual, com placas orientativas e informativas, que são importantes para a educação ambiental”, comentou ele, à época.