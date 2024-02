Um mês após deixar hospital, Mingau volta a ser internado na cidade de São Paulo

Um mês após deixar o Hospital São Luiz, na zona oeste de São Paulo, o músico Mingau voltou a ser internado no mesmo local. As informações foram divulgadas pela filha do artista através das redes sociais.

Aglio informou que o pai está bem, mas passará por alguns exames e cuidará de um desequilíbrio gastrointestinal. Vale pontuar que Mingau estava em uma clínica de reabilitação motora e funcional após ficar quatro meses internado.

O músico ainda não tem previsão de alta. Ele está se recuperando do grave acidente que sofreu na cidade do Rio de Janeiro, em setembro de 2023, quando foi baleado na cabeça.